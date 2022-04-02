Рашисты обстреляли Днепр и Кривой Рог
Силами ПВО в регионе было сбито 4 ракеты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Недоумки из армии "российской педерации" ночью нанесли удары по городам Днепр и Кривой Рог. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены.
В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорание спасатели погасили. Пострадавших нет", - написал Резниченко.
Мэр Криворого Рока Александр Вилкул добавляет, что обстрел города вёлся из РСЗО.
"Ночью орки с дальнего расстояния провели обстрелы из систем залпового огня территории Криворожского района. Жертв нет", - написал в фейсбуке Вилкул.
Кроме того, по информации Резниченко, силами украинской противовоздушной обороны ночью были сбиты 4 вражеские ракеты и 1 беспилотник.
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