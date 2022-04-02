Рашисты обстреляли Днепр и Кривой Рог

Недоумки из армии "российской педерации" ночью нанесли удары по городам Днепр и Кривой Рог. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены. В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорание спасатели погасили. Пострадавших нет", - написал Резниченко.

Мэр Криворого Рока Александр Вилкул добавляет, что обстрел города вёлся из РСЗО.

"Ночью орки с дальнего расстояния провели обстрелы из систем залпового огня территории Криворожского района. Жертв нет", - написал в фейсбуке Вилкул.

Кроме того, по информации Резниченко, силами украинской противовоздушной обороны ночью были сбиты 4 вражеские ракеты и 1 беспилотник.