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Рашисты обстреляли Днепр и Кривой Рог

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Силами ПВО в регионе было сбито 4 ракеты

Рашисты обстреляли Днепр и Кривой Рог

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Недоумки из армии "российской педерации" ночью нанесли удары по городам Днепр и Кривой Рог. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены.

В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорание спасатели погасили. Пострадавших нет", - написал Резниченко.

Мэр Криворого Рока Александр Вилкул добавляет, что обстрел города вёлся из РСЗО.

"Ночью орки с дальнего расстояния провели обстрелы из систем залпового огня территории Криворожского района. Жертв нет", - написал в фейсбуке Вилкул.

Кроме того, по информации Резниченко, силами украинской противовоздушной обороны ночью были сбиты 4 вражеские ракеты и 1 беспилотник.

Читайте такжеГлава Днепропетровской облрады сообщил о ракетном ударе по одной из территориальных общин
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В статье: война с Россией
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