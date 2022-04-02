Зеленский: НАТО не желает принимать нас. Это ошибка, потому что мы бы сделали Альянс гораздо сильнее
Мы – не слабое государство
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу вступления Украины в Североатлантический военный Альянс:
“НАТО не хочет принимать нас. Я считаю, это ошибка, потому что если бы мы присоединились к НАТО, мы сделали бы Альянс гораздо сильнее. Мы – не слабое государство. Мы не предлагаем усиливать нас за счет стран НАТО… Мы – это дополнительная сила, движущая сила. Думаю, Украина – это важнейшая составляющая Европейского континента”, - сказал Зеленский.
Также Гарант Конституции добавил, что нужно еще вооружение для защиты Украины и Европы:
“Просто дайте нам ракеты, дайте нам самолеты, вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что у вас есть, дайте нам старые советские самолеты… Вот и все. Дайте мне их в руки. Дайте мне что-нибудь, чем я могу защитить свою страну”
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