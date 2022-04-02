Зеленский: НАТО не желает принимать нас. Это ошибка, потому что мы бы сделали Альянс гораздо сильнее

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу вступления Украины в Североатлантический военный Альянс:

“НАТО не хочет принимать нас. Я считаю, это ошибка, потому что если бы мы присоединились к НАТО, мы сделали бы Альянс гораздо сильнее. Мы – не слабое государство. Мы не предлагаем усиливать нас за счет стран НАТО… Мы – это дополнительная сила, движущая сила. Думаю, Украина – это важнейшая составляющая Европейского континента”, - сказал Зеленский.

Также Гарант Конституции добавил, что нужно еще вооружение для защиты Украины и Европы: