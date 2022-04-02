Броневики и ракеты. США предоставит Украине еще один пакет военной помощи
Союзники продолжают помогать нашей стране
Министерство обороны США предоставит дополнительный перечень безопасности помощи Украине на сумму до 300 миллионов долларов
Этот пакет включает ракетные системы с лазерной наводкой, дроны SwitchBlade, дроны Puma, системы защиты от дронов, бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины, нестандартные боеприпасы малого и большого калибра, приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика, тактические защищенные системы связи. .
В сообщении отмечено, что состоится закупка указанных позиций в промышленности, а не поставка их из запасов Минобороны.
Пентагон особо подчеркивает, что с начала работы администрации Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более 2,3 миллиарда долларов на безопасность, в том числе более 1,6 миллиарда долларов США с момента вторжения России.
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