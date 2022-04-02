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Броневики и ракеты. США предоставит Украине еще один пакет военной помощи

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Союзники продолжают помогать нашей стране

Броневики и ракеты. США предоставит Украине еще один пакет военной помощи

Новина українською

Министерство обороны США предоставит дополнительный перечень безопасности помощи Украине на сумму до 300 миллионов долларов

Этот пакет включает ракетные системы с лазерной наводкой, дроны SwitchBlade, дроны Puma, системы защиты от дронов, бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины, нестандартные боеприпасы малого и большого калибра, приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика, тактические защищенные системы связи. .

В сообщении отмечено, что состоится закупка указанных позиций в промышленности, а не поставка их из запасов Минобороны.

Пентагон особо подчеркивает, что с начала работы администрации Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более 2,3 миллиарда долларов на безопасность, в том числе более 1,6 миллиарда долларов США с момента вторжения России.

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В статье: США война с Россией
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Источник:
Міноборони США

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