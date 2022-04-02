Тренер сборной США: Мы желаем успеха Украине из-за того, что происходит в их стране

Главный тренер сборной США Грегг Бергатлер дал комментарий о соперниках по группе В на ЧМ-2022:

"Мы считаем, что это хорошая группа. Все соперники на чемпионате мира сложны.

С Англией будет захватывающий поединок, Иран – другой соперник, хорошо прошедший квалификацию, и нам придется подождать, чтобы узнать нашего третьего соперника.

В общем, я доволен группой. Недавно мы играли с Уэльсом в товарищеском матче, мы знаем Шотландию. Понятно, что мы желаем успеха Украине из-за того, что происходит в их стране.

Мы с Гаретом Саутгейтом давно знакомы. Он тот, кому я подражаю. Он всегда был рядом со мной и давал мне советы. Когда я впервые устроился на работу, я смотрел на него как на наставника. Я с нетерпением жду матча против него", - сказал наставник.