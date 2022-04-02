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Тренер сборной США: Мы желаем успеха Украине из-за того, что происходит в их стране

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Наставник поддержал украинцев

Тренер сборной США: Мы желаем успеха Украине из-за того, что происходит в их стране

Getty Images

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Главный тренер сборной США Грегг Бергатлер дал комментарий о соперниках по группе В на ЧМ-2022:

"Мы считаем, что это хорошая группа. Все соперники на чемпионате мира сложны.

С Англией будет захватывающий поединок, Иран – другой соперник, хорошо прошедший квалификацию, и нам придется подождать, чтобы узнать нашего третьего соперника.

В общем, я доволен группой. Недавно мы играли с Уэльсом в товарищеском матче, мы знаем Шотландию. Понятно, что мы желаем успеха Украине из-за того, что происходит в их стране.

Мы с Гаретом Саутгейтом давно знакомы. Он тот, кому я подражаю. Он всегда был рядом со мной и давал мне советы. Когда я впервые устроился на работу, я смотрел на него как на наставника. Я с нетерпением жду матча против него", - сказал наставник.

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В статье: США ЧМ-2022 война с Россией
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Источник:
BBC

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