Тренер сборной США: Мы желаем успеха Украине из-за того, что происходит в их стране
Наставник поддержал украинцев
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Главный тренер сборной США Грегг Бергатлер дал комментарий о соперниках по группе В на ЧМ-2022:
"Мы считаем, что это хорошая группа. Все соперники на чемпионате мира сложны.
С Англией будет захватывающий поединок, Иран – другой соперник, хорошо прошедший квалификацию, и нам придется подождать, чтобы узнать нашего третьего соперника.
В общем, я доволен группой. Недавно мы играли с Уэльсом в товарищеском матче, мы знаем Шотландию. Понятно, что мы желаем успеха Украине из-за того, что происходит в их стране.
Мы с Гаретом Саутгейтом давно знакомы. Он тот, кому я подражаю. Он всегда был рядом со мной и давал мне советы. Когда я впервые устроился на работу, я смотрел на него как на наставника. Я с нетерпением жду матча против него", - сказал наставник.
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