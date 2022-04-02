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Вингер Динамо стал одноклубником Тайсона в Бразилии

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Будут конкурентами

Вингер Динамо стал одноклубником Тайсона в Бразилии

Інтернасьйональ/Автор невідомий

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Карлос де Пена перешел в бразильский "Интернасьональ". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт подписан до конца 2022 года. Также он может быть продлен с согласия обеих сторон.

Напомним, что соглашение игрока с киевлянами было действительным тоже до декабря текущего года – новая подпись была поставлена ​​в прошлом сентябре. Не сообщается, выручило ли "Динамо" деньги из этого трансфера. В составе "бело-синих" де Пена сыграл 102 матча, в которых отметился 19-ю голами и 19-ю ассистами. Также в его активе пять трофеев в киевском клубе.

Отметим, что за "Интернасьональ" выступает бывший игрок донецкого "Шахтера" Тайсон. Оба футболиста пересекались на украинских полях в рамках Классического, однако теперь будут бок о бок бороться за место на левом фланге атаки.

Первый тур нового сезона бразильской Серии А состоится 10 апреля. В прошлом розыгрыше турнира "Интернасьональ" занял 12 место из 20 команд.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
02.04.2022 в 10:31
Можно теперь и бразильский футбол глянуть
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