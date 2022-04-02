Вингер Динамо стал одноклубником Тайсона в Бразилии
Будут конкурентами
Інтернасьйональ/Автор невідомий
Вингер киевского "Динамо" Карлос де Пена перешел в бразильский "Интернасьональ". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт подписан до конца 2022 года. Также он может быть продлен с согласия обеих сторон.
????Carlos De Pena assinou com o Clube até dezembro de 2022.— Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 1, 2022
???? Saiba mais: https://t.co/6SXkOvYW5K #VamoInter pic.twitter.com/MfCFhloufg
Напомним, что соглашение игрока с киевлянами было действительным тоже до декабря текущего года – новая подпись была поставлена в прошлом сентябре. Не сообщается, выручило ли "Динамо" деньги из этого трансфера. В составе "бело-синих" де Пена сыграл 102 матча, в которых отметился 19-ю голами и 19-ю ассистами. Также в его активе пять трофеев в киевском клубе.
Отметим, что за "Интернасьональ" выступает бывший игрок донецкого "Шахтера" Тайсон. Оба футболиста пересекались на украинских полях в рамках Классического, однако теперь будут бок о бок бороться за место на левом фланге атаки.
Первый тур нового сезона бразильской Серии А состоится 10 апреля. В прошлом розыгрыше турнира "Интернасьональ" занял 12 место из 20 команд.
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