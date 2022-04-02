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Данилов: Общество в Белгородской народной республике начало что-то понимать

Общие новости
(2 голосов)

Противоречия накапливаются

Данилов: Общество в Белгородской народной республике начало что-то понимать

Фото: t.me/tgmbelgorod / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов возразил участие украинских войск во взрыве на белгородской нефтебазе. Чиновник считает, что общество в рф начинает что-то понимать. Его слова цитирует "Украинская правда".

"Противоречия накапливаются. Общество в Российской Федерации начинает несколько понимать. Например, то что произошло на территории Белгородской народной республики. Взрыв на нефтебазе. Они почему-то говорят, что это сделали мы. На самом деле, это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может быть по всей территории РФ. Мы к ним не приходили, мы не шли к ним с войной.

И когда Песков говорит, что это не способствует переговорам, а способствует переговорам, когда они убивают наших детей, женщин, когда они творят те зверства. Это какие-то больные люди.

Знаете, я не знаю, о чем можно с ними договариваться, если они во время переговоров не дают возможности забрать детей, сделать эвакуационные коридоры для гражданского населения. И врут на весь мир, что они якобы здесь ничем не занимаются, кроме того, что уничтожают каких-то нацистов, где они их здесь нашли, я не знаю", - сказал Данилов.

Напомним, что вчера произошел взрыв на нефтебазе в российском Белгороде. На россии считают, что авиационный удар был нанесен Воздушными силами ВСУ.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
02.04.2022 в 10:25
Не удивлюсь, если ещё в какой-то город РФ что-то прилетит, или где-то что-то рванёт... И это дело самих же военных РФ
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Extrim4ik (Extreme)
02.04.2022 в 10:24
От живого, знакомого человека, с которым разговаривает мама, я фактически слышу то же самое... Изначально этот человек жил в Донецке... Сейчас - в столице РФ... Ну мы так, подтверждаем, угу угу и всё, давай, пока... Не хочется таким людям что-то доказывать... у них там своя "правда"... Рассказывает то же самое, что и новости в РФ, мол войска РФ не трогают гражданских украинцев... Тип они ликвидируют только укр. военных и военные всякие стратегические объекты... Но, после таких слов аж внутри всё у меня разрывает... Ихняя цель тип: забрать все остальные города Донецкой и Луганской области под ДНР и ЛНР... Типа у них там говорят, что не хотят рушить эти города, и забрать их аккуратно... Ну тогда вытекает много "зачем" и "почему" - зачем тогда рушить обычные жилые дома во многих других областях, городах, сёлах, посёлках - зачем убивать гражданских, в том числе и детей - зачем на нашей территории заниматься кучей противозаконных дел (перечислять можно их очень долго) - почему нельзя позволить спокойных безобстрельных зелёных коридоров - почему от РФ многие страны отказываются (в плане сотрудничества) и многие иностранные компании отказываются - почему на РФ накладывают санкции...Это не только из-за того, что Зеленский с ними всеми связывается.... Главы этих стран сами всё прекрасно видят и понимают...
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