Данилов: Общество в Белгородской народной республике начало что-то понимать
Противоречия накапливаются
Фото: t.me/tgmbelgorod / Автор неизвестен
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире украинских телеканалов возразил участие украинских войск во взрыве на белгородской нефтебазе. Чиновник считает, что общество в рф начинает что-то понимать. Его слова цитирует "Украинская правда".
"Противоречия накапливаются. Общество в Российской Федерации начинает несколько понимать. Например, то что произошло на территории Белгородской народной республики. Взрыв на нефтебазе. Они почему-то говорят, что это сделали мы. На самом деле, это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может быть по всей территории РФ. Мы к ним не приходили, мы не шли к ним с войной.
И когда Песков говорит, что это не способствует переговорам, а способствует переговорам, когда они убивают наших детей, женщин, когда они творят те зверства. Это какие-то больные люди.
Знаете, я не знаю, о чем можно с ними договариваться, если они во время переговоров не дают возможности забрать детей, сделать эвакуационные коридоры для гражданского населения. И врут на весь мир, что они якобы здесь ничем не занимаются, кроме того, что уничтожают каких-то нацистов, где они их здесь нашли, я не знаю", - сказал Данилов.
Напомним, что вчера произошел взрыв на нефтебазе в российском Белгороде. На россии считают, что
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