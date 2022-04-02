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Тотальная разруха. Появились первые кадры из освобожденной Бородянки

Общие новости
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Пустые улицы и разбитые дома

Тотальная разруха. Появились первые кадры из освобожденной Бородянки

Новина українською

Вчера, 1 апреля, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов город Бородянка Киевской области. Также были возвращены под контроль Ворзель, Бучу и Гостомель.

Уже сегодня появились первые кадры из полуразрушенного города. Дома разбиты и сожжены, а дорога усеяна мусором.

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В статье: война с Россией
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