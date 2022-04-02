Матеус: Война никак не повлияет на мое решение жить в Украине. Главное, чтобы это закончилось

Нападающий "Ханчжоу Гринтаун" Матеус поделился своим мнением о войне в Украине:

– В Китае больше сводок о карантине. Власти Китая ввели локдаун из-за нового скачка заболеваний коронавирусом. О войне говорят вскользь, поэтому все новости черпаю от друзей.

Очень хочется вериться, что война прекратится как можно скорее, и воссоединяться семьи, дети увидят своих отцов. Думаю, сейчас все молят только об одном – о прекращении войны.

– Вы говорили, что после окончания карьеры собираетесь жить в Украине. После начала войны решение не изменили?

– Все знают, как я люблю Украину. У меня жена украинка, двое детишек родились в Украине. Я обрел здесь много друзей. Днепр для меня – особенный город. У меня дом в Днепре. Меня многое связывает с Украиной.

Война никак не повлияет на мое решение. Как и прежде, я хочу жить в этой прекрасной и чудесной стране. Сейчас самое главное, чтобы закончилась эта война и все эти ужасы, немыслимые для 21-го века. Думаю, после войны Украина как страна станет еще лучше. Общее горе сплотило украинцев, – сказал игрок.