УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Матеус: Война никак не повлияет на мое решение жить в Украине. Главное, чтобы это закончилось
В тренде

Матеус: Война никак не повлияет на мое решение жить в Украине. Главное, чтобы это закончилось

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Экс-игрок "Днепра" мечтает о возвращении

Матеус: Война никак не повлияет на мое решение жить в Украине. Главное, чтобы это закончилось

Фото - Валерий Мякотенко

Новина українською

Нападающий "Ханчжоу Гринтаун" Матеус поделился своим мнением о войне в Украине:

– В Китае больше сводок о карантине. Власти Китая ввели локдаун из-за нового скачка заболеваний коронавирусом. О войне говорят вскользь, поэтому все новости черпаю от друзей.

Очень хочется вериться, что война прекратится как можно скорее, и воссоединяться семьи, дети увидят своих отцов. Думаю, сейчас все молят только об одном – о прекращении войны.

– Вы говорили, что после окончания карьеры собираетесь жить в Украине. После начала войны решение не изменили?

– Все знают, как я люблю Украину. У меня жена украинка, двое детишек родились в Украине. Я обрел здесь много друзей. Днепр для меня – особенный город. У меня дом в Днепре. Меня многое связывает с Украиной.

Война никак не повлияет на мое решение. Как и прежде, я хочу жить в этой прекрасной и чудесной стране. Сейчас самое главное, чтобы закончилась эта война и все эти ужасы, немыслимые для 21-го века. Думаю, после войны Украина как страна станет еще лучше. Общее горе сплотило украинцев, – сказал игрок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Матеус война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FanDay

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...