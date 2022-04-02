Стали известны маршруты гуманитарных коридоров на 2 апреля

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о семи гуманитарных коридорах, которые будут работать для украинцев в субботу 2 апреля.

Они будут проведены в рамках двух областей: Донецкой и Луганской.

В общем, зеленые зоны выглядят следующим образом: