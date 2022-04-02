Стали известны маршруты гуманитарных коридоров на 2 апреля
Все – на Юге и Востоке Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о семи гуманитарных коридорах, которые будут работать для украинцев в субботу 2 апреля.
Они будут проведены в рамках двух областей: Донецкой и Луганской.
В общем, зеленые зоны выглядят следующим образом:
- Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте (Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье).
- Из Бердянска в Запорожье (Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
- Рубежное – Бахмут (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).
- С. Нижнее – Бахмут (Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут).
- Северодонецк – Бахмут (Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).
- Попасная – Бахмут.
- Лисичанск – Бахмут.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм: vereschuk_iryna
Популярное сейчас
- Де Пена уехал в Бразилию к Тайсону, Тете - в Лион. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- ВСУ впервые сбили российских вертолет с помощью британского ПЗРК - The Times
- Жеребьевка Чемпионата мира, Реал арендует игрока Шахтера. Главные новости за первое апреля
- Российские власти назвали причиной пожара на нефтебазе в Белгороде удар Украинской Армии
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...