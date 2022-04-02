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Стали известны маршруты гуманитарных коридоров на 2 апреля

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Стали известны маршруты гуманитарных коридоров на 2 апреля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила о семи гуманитарных коридорах, которые будут работать для украинцев в субботу 2 апреля.

Они будут проведены в рамках двух областей: Донецкой и Луганской.

В общем, зеленые зоны выглядят следующим образом:

  • Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте (Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье).
  • Из Бердянска в Запорожье (Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье). По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
  • Рубежное – Бахмут (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).
  • С. Нижнее – Бахмут (Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут).
  • Северодонецк – Бахмут (Северодонецк – Лисичанск – Бахмут).
  • Попасная – Бахмут.
  • Лисичанск – Бахмут.
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В статье: война с Россией
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