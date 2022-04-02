Anonymous взломали сервер завода, который выпускает компоненты для зенитно-ракетных установок
Побеждаем на всех фронтах.
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Параллельно с действиями наших военных на реальных полях битв, украинские хакеры громят врага на киберфронте.
Уже ставшие легендарными Anonymous нашли себе новую жертву.
Хакеры взломали сервер Липецкого механического завода, который выпускает компоненты для зенитно-ракетных установок орков.
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