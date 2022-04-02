Минфин США: Санкции приведут к высокой инфляции и глубокой рецессии в россии

В Министерстве финансов США заявили, что западные санкции, введенные против россии за ее агрессию в Украине, приведут к высокой инфляции и глубокой рецессии в стране.

"Экономические последствия, с которыми сталкивается россия, серьезны: высокая инфляция, которая будет только расти, и глубокая рецессия, которая будет только углубляться. россия как страна с закрытой экономикой сможет потреблять только то, что она производит. Она является производителем в основном товаров и сырья, и она плохо подготовлена ​​для производства собственных потребительских и технологических товаров", - сказал высокопоставленный чиновник Минфина США.

Отмечается, что инфляция в рф достигла уже 6% за последние три недели, и это является лучшим показателем действия санкций внутри россии. Более того, это также свидетельствует об уменьшении покупательной способности рубля. При этом обменные курсы рубля на черном рынке были значительно ниже официального курса.