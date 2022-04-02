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Добавилась сотня мертвых орков и три сбитых вертолета. Генштаб ВСУ подвел итоги войны на утро 2 апреля

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

На фронте относительное затишье

Добавилась сотня мертвых орков и три сбитых вертолета. Генштаб ВСУ подвел итоги войны на утро 2 апреля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пока российские оккупанты передислоцируют свои войска на восточные регионы Украины, ВСУ продолжает лишать жизни остаток орков, бегущих с Севера нашего государства.

По состоянию на утро 2 января количество погибших агрессоров увеличилось на сотню, и теперь общее количество удобрений составляет 17 800 человек.

Кроме нанесения потерь личному составу наибольший ущерб россияне понесли в транспортной отрасли: за сутки было уничтожено 25 ББМ (в целом – 1776) и 16 автомобилей (1236).

Также оккупанты с начала полномасштабного вторжения 24 февраля понесли и другие потери:

  • танки – 631 (+6 за сутки);
  • артсистемы – 317 (+1);
  • самолеты – 143;
  • вертолеты – 134 (+3);
  • РСЗО – 100;
  • БПЛА – 87 (+2);
  • цистерны – 76;
  • средства ПВО – 54;
  • катеров – 7.
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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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Комментарии (1)
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Гданьск (Малага)
02.04.2022 в 11:34
2 января? Серьёзно?)
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