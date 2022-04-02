Добавилась сотня мертвых орков и три сбитых вертолета. Генштаб ВСУ подвел итоги войны на утро 2 апреля
На фронте относительное затишье
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Пока российские оккупанты передислоцируют свои войска на восточные регионы Украины, ВСУ продолжает лишать жизни остаток орков, бегущих с Севера нашего государства.
По состоянию на утро 2 января количество погибших агрессоров увеличилось на сотню, и теперь общее количество удобрений составляет 17 800 человек.
Кроме нанесения потерь личному составу наибольший ущерб россияне понесли в транспортной отрасли: за сутки было уничтожено 25 ББМ (в целом – 1776) и 16 автомобилей (1236).
Также оккупанты с начала полномасштабного вторжения 24 февраля понесли и другие потери:
- танки – 631 (+6 за сутки);
- артсистемы – 317 (+1);
- самолеты – 143;
- вертолеты – 134 (+3);
- РСЗО – 100;
- БПЛА – 87 (+2);
- цистерны – 76;
- средства ПВО – 54;
- катеров – 7.
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