Пока российские оккупанты передислоцируют свои войска на восточные регионы Украины, ВСУ продолжает лишать жизни остаток орков, бегущих с Севера нашего государства.

По состоянию на утро 2 января количество погибших агрессоров увеличилось на сотню, и теперь общее количество удобрений составляет 17 800 человек.

Кроме нанесения потерь личному составу наибольший ущерб россияне понесли в транспортной отрасли: за сутки было уничтожено 25 ББМ (в целом – 1776) и 16 автомобилей (1236).

Также оккупанты с начала полномасштабного вторжения 24 февраля понесли и другие потери: