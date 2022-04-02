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Апокалипсис сегодня. Ужасные кадры разбитого аэропорта в Гостомеле

Общие новости
(2 голосов)

Вот так освободили.

Апокалипсис сегодня. Ужасные кадры разбитого аэропорта в Гостомеле

UA-Футбол
Новина українською

Украинские войска показали восточным фашистам их место и заставили бежать на северных и восточных фронтах.

Однако, вся радость от этих успехов мгновенно улетучивается при виде мест, которые оставили после себя орки.

В сети появился любительский фильм с кадрами разбитого аэропорта в Гостомеле.

На видео можно увидеть и ангар с легендарным самолетом "Мрія".

Ужасные кадры, словно в каком-то "Сталкере".

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В статье: война с Россией
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