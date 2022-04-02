Апокалипсис сегодня. Ужасные кадры разбитого аэропорта в Гостомеле
Вот так освободили.
Украинские войска показали восточным фашистам их место и заставили бежать на северных и восточных фронтах.
Однако, вся радость от этих успехов мгновенно улетучивается при виде мест, которые оставили после себя орки.
В сети появился любительский фильм с кадрами разбитого аэропорта в Гостомеле.
На видео можно увидеть и ангар с легендарным самолетом "Мрія".
Ужасные кадры, словно в каком-то "Сталкере".
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