Украинские войска показали восточным фашистам их место и заставили бежать на северных и восточных фронтах.

Однако, вся радость от этих успехов мгновенно улетучивается при виде мест, которые оставили после себя орки.

В сети появился любительский фильм с кадрами разбитого аэропорта в Гостомеле.

На видео можно увидеть и ангар с легендарным самолетом "Мрія".

Ужасные кадры, словно в каком-то "Сталкере".