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"Мы не торгуем своей территорией". Зеленский жестко ответил на вопрос о границах Украины

Общие новости
(2 голосов)

Никаких уступок не будет.

"Мы не торгуем своей территорией". Зеленский жестко ответил на вопрос о границах Украины

Фото: Офис Президента Украины

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский пресек любые спекуляции на теме возможных уступок в территориальной целостности Украины ради достижения мира.

"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается", - ответил глава государства на вопрос журналиста Брета Байера из Special Report.

Также Зеленский ответил на вопрос о сравнениях с Уинстоном Черчиллем.

"Бог дает нам то, что мы можем вынести, и я думаю, что это было не случайно. Я знаю, что мы переживем это", - заявил президент Украины.

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В статье: война с Россией
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