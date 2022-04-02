"Мы не торгуем своей территорией". Зеленский жестко ответил на вопрос о границах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пресек любые спекуляции на теме возможных уступок в территориальной целостности Украины ради достижения мира.

"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается", - ответил глава государства на вопрос журналиста Брета Байера из Special Report.

Также Зеленский ответил на вопрос о сравнениях с Уинстоном Черчиллем.