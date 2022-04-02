Данилов: У нас есть четкое понимание, что россия может применить химическое оружие
Руководство страны рассматривает такой вариант развития событий
Фото: facebook.com/danilov.oleksiy
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия может использовать химическое оружие в Украине, и наша страна должна быть готова к этому:
"Вы знаете, что они, несмотря на запрет вообще всех международных институтов об использовании химического оружия, использовали его в свое время в Сирии.
У нас есть ясное осознание, что они могут это сделать на территории нашей страны. Мы должны к этому быть готовы. Украинская медицина прошла определенное обучение на этот счет", - сказал Данилов.
В то же время политик выразил надежду, что до такого развития событий не дойдет.
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