Маркевич: Всех нас они не уничтожат, а мы постараемся это сделать
Мирон Богданович не скрывает своего негатива
Фото - UA-Футбол
Украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал военное вторжение рф на территорию Украины:
“В Украине война уже длится восемь лет, с 2014 года. Я тогда работал тренером “Днепра” и мы с футболистами постоянно ездили на передовую и помогали нашим воинам, потому что тогда вообще ничего не было.
Благодаря нашим военным нам удалось остановить войну и освободить большую часть территорий. Зона ОРДЛО все равно осталась. Это никак не давало нам покоя и рано или поздно должно было взорваться. Так и вышло. Не хотят нам наши "братья" оставить в покое. Они сами не живут и другим не дают. Меня это поражает. Имея такую большую территорию и недра, они не живут, а выживают.
Мы должны наращивать наш военный потенциал, не давать им нигде спуск. Рано или поздно они уйдут отсюда. Я уже прожил жизнь и такого единства нашей нации, как сейчас, никогда не видел. Об этом мечтали мои родители. Я счастлив, что я дожил до тех пор, пока у Украины есть нация. Рано или поздно мы все равно победим. Всех нас они не уничтожат, а мы постараемся это сделать”, – сказал Маркевич.
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