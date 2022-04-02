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Министр экономики Германии отверг просьбу Украины предоставить больше оружия

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(1 голосов)

Трусости немецких политиков нет границ

Министр экономики Германии отверг просьбу Украины предоставить больше оружия

Міністр економіки Роберт Габек, фото - Getty Images

Новина українською

Министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек отверг призывы Украины оказать еще большую поддержку в борьбе с россией из соображений безопасности своей страны:

"Во всем, что мы делаем, мы очень осторожны, чтобы не предпринимать каких-либо необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для россии.

В политике нет морально безупречной позиции. Но всегда есть размышления о предотвращении большего зла. Все политические шаги производны от этого", - сказал политик.

Напомним, после нападения россии на Украину министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил украинскому послу в Берлине, что Украина осталась "всего несколько часов", поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения России от SWIFT.

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В статье: Германия война с Россией
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Источник:
Rheinische Post

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Комментарии (3)
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vgolovan (полтава)
02.04.2022 в 13:26
что немцы что русские - это одно и тоже гавно и это всем давно извесно с истории
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
02.04.2022 в 13:15
Поки по ним не в'їпуть,так і буде
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+1
0
KozakUA (Рівне)
02.04.2022 в 12:48
По його пиці видно, що готовий сосать в пуйла....аби їх не чіпали
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+2
0

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