Министр экономики Германии отверг просьбу Украины предоставить больше оружия

Министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек отверг призывы Украины оказать еще большую поддержку в борьбе с россией из соображений безопасности своей страны:

"Во всем, что мы делаем, мы очень осторожны, чтобы не предпринимать каких-либо необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для россии. В политике нет морально безупречной позиции. Но всегда есть размышления о предотвращении большего зла. Все политические шаги производны от этого", - сказал политик.

Напомним, после нападения россии на Украину министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил украинскому послу в Берлине, что Украина осталась "всего несколько часов", поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения России от SWIFT.