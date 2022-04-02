Министр экономики Германии отверг просьбу Украины предоставить больше оружия
Трусости немецких политиков нет границ
Міністр економіки Роберт Габек, фото - Getty Images
Министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек отверг призывы Украины оказать еще большую поддержку в борьбе с россией из соображений безопасности своей страны:
"Во всем, что мы делаем, мы очень осторожны, чтобы не предпринимать каких-либо необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для россии.
В политике нет морально безупречной позиции. Но всегда есть размышления о предотвращении большего зла. Все политические шаги производны от этого", - сказал политик.
Напомним, после нападения россии на Украину министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил украинскому послу в Берлине, что Украина осталась "всего несколько часов", поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения России от SWIFT.
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