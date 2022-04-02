Голливудский актер призвал миллиардеров из разных стран купить для Украины истребители
Шон Пенн не сидит сложа руки.
Darek Puchala/Anadolu Agency via Getty Images
Шон Пенн - один из самых активных бойцов голливудского фронта.
Известный актер не только пожертвовал деньги и освещает ситуацию в Украине, но и лично приезжал к нам.
Ранее он побывал во Львове и обсудил с Максимом Козицким (начальник Львовской военной администрации) возможности сотрудничества.
Теперь же Пенн обратился к миллардерам со всего мира:
"Две эскадрильи F-15 или 16 (это 12 самолетов с лучшими технологиями, чем российские МИГи или СУ), управлению которыми можно быстро обучить (3 недели) украинских авиаторов, будут стоить покупателям частного сектора примерно 300 миллионов долларов. Добавьте еще 200 миллионов долларов на противоракетную оборону, чтобы получить 500 миллионов долларов. Один миллиардер мог бы завершить войну в Украине. Конечно, есть дополнение к вооружению и поддержке креативных взлетно-посадочных полос, но, кажется, стоит подумать", - написал Пенн у себя в твиттере.
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