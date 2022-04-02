Голливудский актер призвал миллиардеров из разных стран купить для Украины истребители

Шон Пенн - один из самых активных бойцов голливудского фронта.

Известный актер не только пожертвовал деньги и освещает ситуацию в Украине, но и лично приезжал к нам.

Ранее он побывал во Львове и обсудил с Максимом Козицким (начальник Львовской военной администрации) возможности сотрудничества.

Теперь же Пенн обратился к миллардерам со всего мира: