Журналисты-исследователи: Ракета по Белгороду была запущена со стороны россии

Журналисты-исследователи Conflict Intelligence Team определили, что ракета, якобы запущенная с территории Украины и упавшая под Белгородом, на самом деле выпущена с северо-востока, то есть из РФ.

"Нам удалось геолокировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает налево, то есть с востока или северо-востока, а значит, с территории россии.

Размеры воронки заставляют предположить, что оставивший ее боеприпас был крылатой или баллистической ракетой. Нам неизвестно об использовании украинской стороной крылатых ракет в этом конфликте, а украинская баллистическая ракета прилетела бы со стороны украинских позиций, то есть с запада или юго-запада.

Кроме того, по словам белгородского губернатора Гладкова, еще одно похожее попадание было одновременно недалеко от Ясных Звезд Белгородской области. Учитывая, что Ясные Зари находятся примерно по направлению полета ракеты от Никольского, вполне возможно, что это попадание относится к тому же инциденту.

Мы не можем однозначно утверждать, повлек ли инцидент сбой, вызвавший восток ракеты с курса, или ошибка наведения. Учитывая то, что это событие почти не освещалось в российских федеральных СМИ, умышленная российская провокация с запуском ракеты российской территорией с целью обвинить Украину маловероятна.

Так или иначе, в отличие от атаки на нефтебазу (и, возможно, некоторые другие объекты) мы готовы исключить причастность Украины к этому инциденту", - написали исследователи.