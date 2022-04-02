Школа Кварцяного. Бывший игрок Волыни и Десны воюет за Чернигов
Город в тяжелой ситуации
Бывший игрок ряда украинских клубов, в частности "Волыни", "Десны" и "Полесья" Дмитрий Задерецкий стал с оружием на оборону Чернигова. Об этом сообщил Роман Бебех.
Пока он выполняет задачи по устранению ДРГ. Работает сразу на передовой. Чернигов – родной город для 27-летного Задерецкого.
Напомним, что Чернигов находится в осаде с Севера и Востока. Рашисты из-за своей немощности не могут зайти в город – только обстреливают его.
Отметим, что последний клубом Задерецкого была "Нива" из Теребовли, за которую он выступал до июня 2021-го. В целом он играл в составах девяти украинских клубов, в том числе и в “Волыни” и “Десне". Добавим, что в период выступлений за клуб из Луцка наставником Дмитрия был Виталий Кварцяный.
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