Школа Кварцяного. Бывший игрок Волыни и Десны воюет за Чернигов

Бывший игрок ряда украинских клубов, в частности "Волыни", "Десны" и "Полесья" Дмитрий Задерецкий стал с оружием на оборону Чернигова. Об этом сообщил Роман Бебех.

Пока он выполняет задачи по устранению ДРГ. Работает сразу на передовой. Чернигов – родной город для 27-летного Задерецкого.

Напомним, что Чернигов находится в осаде с Севера и Востока. Рашисты из-за своей немощности не могут зайти в город – только обстреливают его.

Отметим, что последний клубом Задерецкого была "Нива" из Теребовли, за которую он выступал до июня 2021-го. В целом он играл в составах девяти украинских клубов, в том числе и в “Волыни” и “Десне". Добавим, что в период выступлений за клуб из Луцка наставником Дмитрия был Виталий Кварцяный.