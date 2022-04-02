Орки устроили в Беларуси базар, где торгуют вещами, которые смародерили в Украине

Вчера украинские военные публиковали видео, в котором показывали орков и их попытку сбежать из Украины с "сокровищами" - удочками, детскими игрушками и даже купонами (да, да, теми самыми из 90-х!).

Однако, многим действительно удалось сбежать - и они тут же начали давать волю своей черной натуре.

В беларусском городе Наровля начал работать базар, где рашисты продают вещи, которые вывезли из Украины.

Холодильники, драгоценности, посуда, велосипеды, десткие игрушки и многое другое - вот такой ассортимент.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Остается только один вопрос: кто ужаснее - тот, кто продает такой "товар" или тот, кто покупает, прекрасно зная, где и как это было добыто?