УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Орки устроили в Беларуси базар, где торгуют вещами, которые смародерили в Украине
В тренде

Орки устроили в Беларуси базар, где торгуют вещами, которые смародерили в Украине

Общие новости
(1 голосов)

Ложки из Чернобыля не забудьте.

Орки устроили в Беларуси базар, где торгуют вещами, которые смародерили в Украине

Chris McGrath/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Вчера украинские военные публиковали видео, в котором показывали орков и их попытку сбежать из Украины с "сокровищами" - удочками, детскими игрушками и даже купонами (да, да, теми самыми из 90-х!).

Однако, многим действительно удалось сбежать - и они тут же начали давать волю своей черной натуре.

В беларусском городе Наровля начал работать базар, где рашисты продают вещи, которые вывезли из Украины.

Холодильники, драгоценности, посуда, велосипеды, десткие игрушки и многое другое - вот такой ассортимент.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Остается только один вопрос: кто ужаснее - тот, кто продает такой "товар" или тот, кто покупает, прекрасно зная, где и как это было добыто?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.04.2022 в 14:17
пусть "купят" за "зайчики" старого образца - не зря ж они купонов набрали
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...