Орки устроили в Беларуси базар, где торгуют вещами, которые смародерили в Украине
Ложки из Чернобыля не забудьте.
Chris McGrath/Getty Images
Вчера украинские военные публиковали видео, в котором показывали орков и их попытку сбежать из Украины с "сокровищами" - удочками, детскими игрушками и даже купонами (да, да, теми самыми из 90-х!).
Однако, многим действительно удалось сбежать - и они тут же начали давать волю своей черной натуре.
В беларусском городе Наровля начал работать базар, где рашисты продают вещи, которые вывезли из Украины.
Холодильники, драгоценности, посуда, велосипеды, десткие игрушки и многое другое - вот такой ассортимент.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Остается только один вопрос: кто ужаснее - тот, кто продает такой "товар" или тот, кто покупает, прекрасно зная, где и как это было добыто?
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