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Над ЧАЭС снова установлен украинский флаг

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Над ЧАЭС снова установлен украинский флаг

Енергоатом/Автор невідомий

Новина українською

Захваченная российскими оккупантами Чернобыльская атомная электростанция снова подконтрольна украинцам. Над ее куполом взвился желто-голубой флаг.

Флаг был поднят в 11:00 по киевскому времени в сопровождении гимна Украины.

“Весь коллектив ЧАЭС, который героически работал в тяжелых условиях оккупации с 24 февраля и обеспечивал ядерную и радиационную безопасность на станции и близлежащих объектах, собрался на церемонии.

Пусть будет развеваться украинский флаг и не коснется его больше рука оккупанта!”, - говорится в заявлении Энергоатома.

Напомним, что в первые дни полномасштабного вторжения ЧАЭС была захвачена российскими орками. Они окопались на опасной для жизни территории, а недавно со смертельным уровнем радиации в своих телах покинули земли, разрешив их взять под контроль украинским военным.

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В статье: война с Россией
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