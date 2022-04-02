Над ЧАЭС снова установлен украинский флаг

Захваченная российскими оккупантами Чернобыльская атомная электростанция снова подконтрольна украинцам. Над ее куполом взвился желто-голубой флаг.

Флаг был поднят в 11:00 по киевскому времени в сопровождении гимна Украины.

“Весь коллектив ЧАЭС, который героически работал в тяжелых условиях оккупации с 24 февраля и обеспечивал ядерную и радиационную безопасность на станции и близлежащих объектах, собрался на церемонии.

Пусть будет развеваться украинский флаг и не коснется его больше рука оккупанта!”, - говорится в заявлении Энергоатома.