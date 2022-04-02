УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Свиньи брезгливо скривились. Украинские военные показали, как жили орки в Буче
В тренде

Свиньи брезгливо скривились. Украинские военные показали, как жили орки в Буче

Общие новости
(2 голосов)

Это не люди.

Свиньи брезгливо скривились. Украинские военные показали, как жили орки в Буче

Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Силы ЗСУ обратили орков в трусливое бегство из Ирпеня и Бучи.

Пока вижившие нелюди пытаются сбыть награбленное в Украине, наши военные показали, как враги жили в Буче.

Честно говоря, сложно представить, что здесь вообще находились люди.

Хотя, как раз людей здесь и не было.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
02.04.2022 в 16:26
Не порівнюйте свиней з москальським бидлом. Не ображайте тваринок.
Ответить
+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
02.04.2022 в 15:41
В мене свиня до вітру з хліву виходить , а тут ... То не свині , то свинособаки мокшанські .
Ответить
+4
0
DesnaUA (Чернигов)
02.04.2022 в 15:31
Кончені
Ответить
+6
0
terber (ternopil)
02.04.2022 в 15:05
бомжі
Ответить
+8
0
Черноморчик (Одесса )
02.04.2022 в 15:19
Я видел разное жилище бомжиков . Такое только уже у совсем опустившихся . Так что делаем выводы панове .
Ответить
+6
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...