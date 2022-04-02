Свиньи брезгливо скривились. Украинские военные показали, как жили орки в Буче
Это не люди.
Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images
Силы ЗСУ обратили орков в трусливое бегство из Ирпеня и Бучи.
Пока вижившие нелюди
Честно говоря, сложно представить, что здесь вообще находились люди.
Хотя, как раз людей здесь и не было.
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Комментарии (5)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
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