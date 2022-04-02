Свиньи брезгливо скривились. Украинские военные показали, как жили орки в Буче

Силы ЗСУ обратили орков в трусливое бегство из Ирпеня и Бучи.

Пока вижившие нелюди пытаются сбыть награбленное в Украин е, наши военные показали, как враги жили в Буче.

Честно говоря, сложно представить, что здесь вообще находились люди.

Хотя, как раз людей здесь и не было.