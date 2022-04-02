Глава МЗС Италии: Мы можем стать гарантом безопасности Украины
Еще одна страна согласилась на наше предложение
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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины. Об этом стало известно после встречи в Баку с азербайджанским дипломатом Джейхуном Байрамовым.
"Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и никогда не отказываясь от дипломатического канала.
Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины" - сказал итальянский дипломат.
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