Британия заблокировала вылет самолета, который принадлежит российскому олигарху
Англичане продолжают помогать Украине всеми возможными способами
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Великобритания не допустила вылет еще одного частного самолета, имеющего связи с российскими олигархами Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.
"Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как заработавшие миллионы благодаря покровительству Путина спокойно живут, пока проливается невинная кровь", - написал Шаппс.
Министерство транспорта Британии рассказало, что выдало сообщения для летчиков, чтобы предотвратить вылет самолета из лондонского аэропорта Лутон. Самолет останется в аэропорту, пока чиновники дополнительно выясняют, подпадает ли он под действие недавнего санкционного законодательства, запрещающего вылет всех самолетов, связанных с Россией после ее вторжения в Украину.
Департамент уже задержал один вертолет ООО "ХелиКо Групп" и два частных самолета. Два самолета принадлежат Евгению Швидлеру, бизнес-партнеру Романа Абрамовича - миллиардеру, попавшему под антироссийские санкции.
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