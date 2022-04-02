Британия заблокировала вылет самолета, который принадлежит российскому олигарху

Великобритания не допустила вылет еще одного частного самолета, имеющего связи с российскими олигархами Об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

"Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как заработавшие миллионы благодаря покровительству Путина спокойно живут, пока проливается невинная кровь", - написал Шаппс.

Министерство транспорта Британии рассказало, что выдало сообщения для летчиков, чтобы предотвратить вылет самолета из лондонского аэропорта Лутон. Самолет останется в аэропорту, пока чиновники дополнительно выясняют, подпадает ли он под действие недавнего санкционного законодательства, запрещающего вылет всех самолетов, связанных с Россией после ее вторжения в Украину.

Департамент уже задержал один вертолет ООО "ХелиКо Групп" и два частных самолета. Два самолета принадлежат Евгению Швидлеру, бизнес-партнеру Романа Абрамовича - миллиардеру, попавшему под антироссийские санкции.