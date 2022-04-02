Дешам: Нам нужно трезво анализировать группу, без чрезмерной радости
Тренер готовится к сложным матчам
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матчей против Дании, Туниса и еще одной страны:
"Могло быть хуже. Нам нужно трезво анализировать группу, без излишней радости. Стараюсь не недооценивать соперников. Это уже шаг вперед.
Не все знают хорошо знают Данию, но они были полуфиналистами последнего Евро и занимают 11 место в рейтинге ФИФА. Мы очень уважаем Тунис с осторожностью относимся к ним.
Могло быть хуже, не знаю, могло ли быть лучше. Я всегда спокоен, это один шаг вперед", – сказал Дешам.
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Источник:GFFN
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