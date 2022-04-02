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рф нанесла ракетные удары по парку Горького в Харькове

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Это же самый центр города

рф нанесла ракетные удары по парку Горького в Харькове

Телеграм Харківської ОВА

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Российские оккупанты продолжают уничтожать украинскую гражданскую инфраструктуру. Утром 2 апреля несколько российских снарядов вызвали взрывы в парке культуры имени Горького в Харькове. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

“Утром снова продолжились обстрелы. Россияне уже не в первый раз обстреляли из "Градов" парк имени М. Горького. Это одно из самых любимых мест отдыха харьковчан. К сожалению, есть один пострадавший, мужчина был госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь”, - говорится в заявлении Синегубова.

57-летний пострадавший работает озеленителем. Кроме него в парке также находились и другие работники, однако их состояние здоровья в норме.

рф нанесла ракетные удары по парку Горького в Харькове - изображение 1

В результате обстрела были повреждены два аттракциона, старинные деревья, сцену в Ретро-парке, некоторые кафе и парковые диваны.

рф нанесла ракетные удары по парку Горького в Харькове - изображение 2
рф нанесла ракетные удары по парку Горького в Харькове - изображение 3
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В статье: война с Россией
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