Солистка украинской группы Go_A выступит перед ключевым матчем Серии А

Солистка украинской группы Go_A выступит перед матчем "Ювентус" - "Интер". Она исполнит песню "Imagine" Джона Леннона в дуэте с итальянской певицей.

Как известно, завтра состоится дерби Италии, "старая сеньора" примет "нерадзурри". Перед стартовым свистком на поле выйдут Екатерина Павленко, солистка группы Go_A, и итальянская певица Гайя.

"Я подумал именно об этой песне, потому что у нее универсальный текст, это песня о надежде, ее изучают в школах, чтобы дети получили представление о ценностях мира, братства и толерантности. Надеемся, что этот месседж услышат во всем мире", - сказал президент Серии А Лоренцо Казини.