Динамо проведет первый товарищеский матч в поддержку Украины в Европе 6 апреля - СМИ
Начнут с командой из страны, где располагается украинский клуб
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" в среду, 6 апреля, начнет серию матчей в поддержку Украины. Первым соперником "бело-синих" станет "Стяуа". Об этом сообщил главный тренер "красно-синих" Антон Петриа.
Клуб представляет Бухарест – столицу Румынии. Именно на румынской территории сейчас располагается "Динамо", готовясь к товарищеским матчам.
Стартовый свисток поединка запланирован на 20:00 (Бухарест и Киев размещаются в одном часовом поясе).
Отметим, что этот матч станет первой из серии встреч в поддержку Украины в войне против России. Впереди на "Динамо" ожидают противостояния с рядом топовых европейских клубов, такими как "Барселона", "Милан", дортмундская "Боруссия", ПСЖ, "Аякс" и другие.
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