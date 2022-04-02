Оккупанты светошумовыми гранатами и минометными выстрелами разгоняли мирный митинг в Энергодаре
Нас не сломать
Фото: Енергоатом / Автор невідомий
Сегодня днем в Энергодаре раздалась серия взрывов. Об этом сообщает официальная страница "Энергоатома" в телеграм.
В городе сегодня прошел мирный митинг в поддержку соборности Украины. Местные жители пели гимн и разговаривали. Когда энергодарцы начали расходиться, к ним подъехали оккупанты и начали их сажать в автозаки.
На данный момент известно о четырех раненых в результате взрывов и обстрелов с травмами и тяжелыми ожогами из-за применения гранат и минометных очередей.
Кроме того, сегодня в городе исчезли проводной интернет и мобильная связь.
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