Оккупанты светошумовыми гранатами и минометными выстрелами разгоняли мирный митинг в Энергодаре

Сегодня днем ​​в Энергодаре раздалась серия взрывов. Об этом сообщает официальная страница "Энергоатома" в телеграм.

В городе сегодня прошел мирный митинг в поддержку соборности Украины. Местные жители пели гимн и разговаривали. Когда энергодарцы начали расходиться, к ним подъехали оккупанты и начали их сажать в автозаки.

На данный момент известно о четырех раненых в результате взрывов и обстрелов с травмами и тяжелыми ожогами из-за применения гранат и минометных очередей.

Кроме того, сегодня в городе исчезли проводной интернет и мобильная связь.