Кулеба обсудил с министром иностранных дел Японии дополнительные санкции против рф
Речь также шла о запрете российских газа и нефти
Twitter Dmytro Kuleba
Cегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим японским колегой Есимасой Хаяси.
Главной темой встречи нашого дипломата с министром Японии были дополнительные санкции против россии. Среди обсуждаемых санкций был запрет на энергетические ресурсы страны-агрессора.
Moving gesture by Foreign Minister Yoshimasa Hayashi who presented me with drawings by Japanese children. I will pass them on to Ukrainian soldiers. At our meeting in Warsaw, we synchronized steps to apply more sanctions on Russia. Ban on Russian oil, gas, and coal is essential. pic.twitter.com/CbJAD1MXHE— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 2, 2022
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