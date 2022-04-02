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Кулеба обсудил с министром иностранных дел Японии дополнительные санкции против рф

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Речь также шла о запрете российских газа и нефти

Кулеба обсудил с министром иностранных дел Японии дополнительные санкции против рф

Twitter Dmytro Kuleba

Новина українською

Cегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим японским колегой Есимасой Хаяси.

Главной темой встречи нашого дипломата с министром Японии были дополнительные санкции против россии. Среди обсуждаемых санкций был запрет на энергетические ресурсы страны-агрессора.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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