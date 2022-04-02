Орки перебили газопровод на Луганщине. Почти вся область осталась без газа

Войска террористической организации "российская федерация" перебили под Северодонецком газопровод диаметром почти 500 мм. Об этом сообщил губернатор области Сергей Гайдай в своем телеграмм-канале.

"Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Сейчас у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет. Впрочем, без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты - примерно 60 тысяч абонентов. В целом без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично", - написал Гайдай.