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Орки перебили газопровод на Луганщине. Почти вся область осталась без газа

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Угрозы поселению нет

Орки перебили газопровод на Луганщине. Почти вся область осталась без газа

Фото: t.me/luhanskaVTSA / Автор невідомий

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Войска террористической организации "российская федерация" перебили под Северодонецком газопровод диаметром почти 500 мм. Об этом сообщил губернатор области Сергей Гайдай в своем телеграмм-канале.

"Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Сейчас у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет. Впрочем, без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты - примерно 60 тысяч абонентов. В целом без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично", - написал Гайдай.

Ранее мы сообщали, что фашисты обстреливали продуктовые склады в Северодонецке.

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В статье: война с Россией
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