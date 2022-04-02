Орки перебили газопровод на Луганщине. Почти вся область осталась без газа
Угрозы поселению нет
Фото: t.me/luhanskaVTSA / Автор невідомий
Войска террористической организации "российская федерация" перебили под Северодонецком газопровод диаметром почти 500 мм. Об этом сообщил губернатор области Сергей Гайдай в своем телеграмм-канале.
"Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Сейчас у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет. Впрочем, без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты - примерно 60 тысяч абонентов. В целом без газоснабжения 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично", - написал Гайдай.
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