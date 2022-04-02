Подоляк: Или введите эмбарго или скажите нам - воюйте до последнего украинца
Нужны более жесткие санкции против режима путина
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию вокруг санкции в сторону россии.
"Санкций против рф недостаточно. Чтобы обрушить экономику россии и прекратить убийства украинцев, необходимо либо прямое эмбарго на все российские энергоресурсы, либо косвенное эмбарго из-за закрытия портов для российских товаров (85% нефти – танкеры).
Или скажите нам: "Воюйте до последнего украинца", - сказал Подоляк.
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Источник:Twitter Podolyak_M
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