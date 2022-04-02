"Мы на еще один день стали ближе к победе". Первый зам главы Херсонского облсовета рассказал о ситуации в регионе

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский на своей странице в фейсбуке рассказал о текущей ситуации в регионе. По его словам, херсонская власть отказалась сотрудничать с оккупантами, поэтому российским силовикам не удалось повторить "крымский сценарий".

"Мы на еще один день стали ближе к победе, миру и освобождению Херсонской области от оккупации. Хочу поделиться с вами тем, что у нас происходит на самом деле. После захвата территории области оркам нужно было создать у нас атмосферу праздника освобожденного и счастливого населения. По сути, на Херсонщине они рассчитывали на повторение крымского сценария. Для этого им нужна была организационная и информационная поддержка областной власти, местного самоуправления, представителей крупного бизнеса, лидеров общественного мнения. Эта история с треском провалилась. Областной совет за время войны успел принять три публичных обращения:

о поддержке Президента и борьбе с захватчиками;

о закрытии неба над Украиной;

о территориальной целостности Украины и непризнании любых референдумов о создании квазиреспублики на территории области.

Главы громад отказались работать под флагами захватчиков и по их законам. А многие крупнейшие предприятия и фермеры открыли свои склады для удовлетворения гуманитарных потребностей населения, вместо выстраивания хозяйственных цепочек с Крымом. Люди по всей области вышли на митинги протеста, а к грузовикам с их "гуманитаркой" подходили только маргиналы и немногие пенсионеры.

Херсонщина с честью и героизмом выдержала первый, самый сложный начальный период войны и оккупации.

Сейчас враг пробует реализовать другую тактику. Блицкрига не получилось, и они перешли к системной, масштабной "обработке" области изнутри, причём действуютсистемно, масштабно и очень профессионально. Давайте вместе подумаем о том, что сейчас делают орки:

заблокировали все возможности поставок гуманитарных грузов, в первую очередь медикаментов;

заблокировали организацию централизованной эвакуации населения;

не стали снимать флаги с мэрии, но в каждой крупной громаде приставили к главам и мэрам своих "смотрящих", с которыми местная власть обязана согласовывать все свои ключевые решения. Там, где они сталкиваются с принципиальной позицией, начинаются угрозы, обыски, похищения, допросы, смещения. Несколько глав громад уже были вынуждены сложить свои полномочия, некоторые находятся в заложниках;

ещё о флагах. Триколоров со временем на захваченных админ зданиях будет все больше. Им нужно, что бы люди привыкали к этой картинке, что бы вид флага оккупанта не резал Херсонцам глаза;

системная зачистка наиболее активных и патриотически настроенных граждан. Активистов и журналистов похищают, пробуют запугать, сломать психологически. Судьба многих похищеных до сих пор остается неизвестной;

системное давление на руководителей медицинских учреждений по всей области. Главврачей заставляю переходить "под юрисдикцию" оккупантов, навязывают им организацию снабжения больниц медикаментами с рф;

журналистов похищают и пробуют заставлять или замолчать, или перестать освещать протестные настроения в области. Директоров двух областных театров задерживали, допрашивали, в их жилище провели обыски. Это уже про деятелей культуры, лидеров мнений. К спискам похищенных людей в последние дни добавились и священнослужители;

в области заглушили Украинские телеканалы и радио, запустили трансляцию своего контента;

через "говорящих голов" активно запускается критика центральных органов власти и их представителей, критика Президента Украины.

Это лишь малая часть. О чем то сейчас писать просто нельзя, потому что это может поставить под удар людей. Со временем очень многое будет обнародовано и передано на оценку жителям области и правоохранительным органам. После нашей победы и наступления мира.

Сегодня орки хотят сформировать лояльное к ним отношение и общественное мнение. Не ведитесь. Это вооруженные захватчики, которые пришли к нам убивать, грабить, превратить нас в таких же рабов системы, частью которой они сами являются.

Я верю в Херсонщину и в ее жителей, верю в нашего Президента и в Украину! Верю в вашу свободу, ваше мужество, вашу стойкость, мудрость и благородство. Оставайтесь такими всегда! И помните, что с каждым прожитым днем, каким бы сложным он не был, мы становимся на один день ближе к нашей победе!", - написал Соболевский.