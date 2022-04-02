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"Проблема в том, что по документам он был на учениях". В рф отказываются выплачивать за погибших

Общие новости
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(3 голосов)

В кремле не собираются рассчитываться даже со своими

"Проблема в том, что по документам он был на учениях". В рф отказываются выплачивать за погибших

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Непризнанная адекватным миром власть террористической организации "российская федерация" решила не выплачивать семьям погибших солдат компенсацию. Информацией об этом поделился советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в телеграм.

Геращенко опубликовал скрин одного из пользователей российской социальной сети vk.com Лебедева Антона. В своём посте Лебедев рассказывает о смерти своего знакомого Леонида Пантелеева.

"Обстоятельства [его] смерти до конца не известны. На сегодняшний день стоит вопрос о компенсации родным за его смерть. Проблема в том, что по документам он был на учениях, и официального подтверждения его в Украине нет. Пытаемся помочь семье с юристами, но это слишком дорогое удовольствие, тем более в наши дни", - написал Лебедев.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.04.2022 в 17:38
Наивные. Даже детей на деньги променять не получится.
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