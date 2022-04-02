"Проблема в том, что по документам он был на учениях". В рф отказываются выплачивать за погибших
В кремле не собираются рассчитываться даже со своими
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Непризнанная адекватным миром власть террористической организации "российская федерация" решила не выплачивать семьям погибших солдат компенсацию. Информацией об этом поделился советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в телеграм.
Геращенко опубликовал скрин одного из пользователей российской социальной сети vk.com Лебедева Антона. В своём посте Лебедев рассказывает о смерти своего знакомого Леонида Пантелеева.
"Обстоятельства [его] смерти до конца не известны. На сегодняшний день стоит вопрос о компенсации родным за его смерть. Проблема в том, что по документам он был на учениях, и официального подтверждения его в Украине нет. Пытаемся помочь семье с юристами, но это слишком дорогое удовольствие, тем более в наши дни", - написал Лебедев.
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