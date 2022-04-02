"Проблема в том, что по документам он был на учениях". В рф отказываются выплачивать за погибших

Непризнанная адекватным миром власть террористической организации "российская федерация" решила не выплачивать семьям погибших солдат компенсацию. Информацией об этом поделился советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в телеграм.

Геращенко опубликовал скрин одного из пользователей российской социальной сети vk.com Лебедева Антона. В своём посте Лебедев рассказывает о смерти своего знакомого Леонида Пантелеева.