Мэр Мариуполя: Оккупанты вывезли 40 тысяч людей на россию
Ситуация в украинском городе сверхсложная
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Мэр героического Мариуполя Вадим Бойченко сообщил о большом количестве жителей города, которых российские войска депортировали на территорию России или так называемой "ДНР".
"Есть такая печальная статистика: почти 40 тысяч населения попали уже в "ДНР" или в рф. К сожалению, мы знаем, что разводят родителей с детьми, пример – наша больница Вишневского, где наши дети находились на лечении, на адаптации.
17 детей – не понимаем, в каком направлении, но уехали из этой больницы, родители эвакуировались в Запорожье”, – сказал Бойченко.
Также Бойченко добавил, что подсчет депортированных людей осложнен тем, что у людей забирают украинские документы, их судьбу узнают из российских баз.
В свою очередь на территорию, контролируемую правительством Украины, было вывезено около 100 тысяч мирных жителей.
"Сейчас почти месяц длится эвакуация. У нас нет автобусов вообще, поэтому продолжается эвакуация частным транспортом, который под обстрелами продолжается до сегодняшнего дня. Без режима тишины уже почти 100 тысяч населения попали в подконтрольную часть нашего государства", - добавил Бойченко.
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