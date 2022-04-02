Мэр Мариуполя: Оккупанты вывезли 40 тысяч людей на россию

Мэр героического Мариуполя Вадим Бойченко сообщил о большом количестве жителей города, которых российские войска депортировали на территорию России или так называемой "ДНР".

"Есть такая печальная статистика: почти 40 тысяч населения попали уже в "ДНР" или в рф. К сожалению, мы знаем, что разводят родителей с детьми, пример – наша больница Вишневского, где наши дети находились на лечении, на адаптации. 17 детей – не понимаем, в каком направлении, но уехали из этой больницы, родители эвакуировались в Запорожье”, – сказал Бойченко.

Также Бойченко добавил, что подсчет депортированных людей осложнен тем, что у людей забирают украинские документы, их судьбу узнают из российских баз.

В свою очередь на территорию, контролируемую правительством Украины, было вывезено около 100 тысяч мирных жителей.