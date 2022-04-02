"Военные ВСУ вступили в сговор". На рф считают взрыв на нефтебазе в Белгороде террактом

Следственный комитет российской педерации на своём официальном сайте выступил с заявлением касательно ярких событий, которые произошли под утро 1 апреля в пригороде Белгорода.

"1 апреля 2022 года на территории Украины лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор с целью совершить террористический акт на территории Российской Федерации. С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, они незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации на территории Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, произвели не менее 4 авиаударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории г. Белгорода.

Председатель Следственного комитета РФ поручил следователям во взаимодействии с соответствующими оперативными службами оперативно установить всех причастных к совершению теракта с тем, чтобы виновные, отдававшие и исполнявшие преступный приказ, понесли установленное законом наказание", - жалуются в следственном комитете.