"Военные ВСУ вступили в сговор". На рф считают взрыв на нефтебазе в Белгороде террактом
Следователям поручено установить причастных к этому захватывающему взрыву
Фото: t.me/tgmbelgorod / Автор неизвестен
Следственный комитет российской педерации на своём официальном сайте выступил с заявлением касательно ярких событий, которые произошли под утро 1 апреля в пригороде Белгорода.
"1 апреля 2022 года на территории Украины лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор с целью совершить террористический акт на территории Российской Федерации. С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, они незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации на территории Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, произвели не менее 4 авиаударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории г. Белгорода.
Председатель Следственного комитета РФ поручил следователям во взаимодействии с соответствующими оперативными службами оперативно установить всех причастных к совершению теракта с тем, чтобы виновные, отдававшие и исполнявшие преступный приказ, понесли установленное законом наказание", - жалуются в следственном комитете.
Напомним, что 1 апреля произошёл взрыв на нефтебазе около Белгорода, который совершили два неопознанных вертолёта. Украинская сторона уже неоднократно заявляла, что не понимает претензии из-за поребрика в свою сторону.
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