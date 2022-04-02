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Россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой и Полтавской областям

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Рашисты продолжают терроризировать украинцев

Россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой и Полтавской областям

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу, 2 апреля, во второй половине дня россияне нанесли ракетные удары по Хмельницкой и Полтавской областям.

Как сообщают СМИ, взрывы прогремели в Шепетовке Хмельницкой области и Миргороде Полтавской области.

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий призвал жителей Шепетовки сохранять спокойствие, оставаться дома и не публиковать фото и видео из города.

Напомним, что в субботу рашисты также обстреляли Полтаву, Кременчуг и Павлоград.

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В статье: война с Россией
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