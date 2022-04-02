Рашисты уничтожают завод им. Ильича в Мариуполе

Войска рашистской федерации стали разрушать завод имени Ильича в Мариуполе. Видео в сеть выложило пропагандонское издание "Известия". По информации этого неуважаемого даже у себя в стране СМИ, "украинские националисты превратили здание в укрепрайон".

Напомним, что ранее орки разбили другой крупный завод в городе без возможности его восстановления: "Азовсталь".