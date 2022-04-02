УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рашисты уничтожают завод им. Ильича в Мариуполе
В тренде

Рашисты уничтожают завод им. Ильича в Мариуполе

Общие новости
(2 голосов)

Без националистов, конечно же, не обошлось

Рашисты уничтожают завод им. Ильича в Мариуполе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Войска рашистской федерации стали разрушать завод имени Ильича в Мариуполе. Видео в сеть выложило пропагандонское издание "Известия". По информации этого неуважаемого даже у себя в стране СМИ, "украинские националисты превратили здание в укрепрайон".

Напомним, что ранее орки разбили другой крупный завод в городе без возможности его восстановления: "Азовсталь".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Moleminer
02.04.2022 в 18:22
на заводе мирными уже не прикрыться
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...