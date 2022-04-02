Рашисты уничтожают завод им. Ильича в Мариуполе
Без националистов, конечно же, не обошлось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Войска рашистской федерации стали разрушать завод имени Ильича в Мариуполе. Видео в сеть выложило пропагандонское издание "Известия". По информации этого неуважаемого даже у себя в стране СМИ, "украинские националисты превратили здание в укрепрайон".
Напомним, что ранее орки
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Комментарии (1)
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Moleminer
02.04.2022 в 18:22
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