"Выйди на работу – помоги фронту". В Офисе президента призывают население возвращаться к работе
Это полезно даже с психологической точки зрения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Советник офиса Президента Украины Алексей Арестович во время своего брифинга сегодня призвал население возвращаться к жизни близкой к нормальной. Это нужно для восстановления украинской экономики.
"Экономический блок и правительства и офиса Президента призывает всех возвращаться к нормальной или близкой к нормальной жизни там, где это возможно: в тех районах, которые освобождены от противника, не представляют непосредственной угрозы, а тем более в городах Центральной и Западной Украины или на Востоке и в Центре Украины, где не угрожает непосредственная угроза.Восстановление экономики критически важно для восстановления нормальной социальной и политической жизни, даже психологической.
Я от себя могу добавить, что возвращение к бытовым привычкам, включая выход на работу, очень способствует восстановлению психики, здоровья, наступления мира и согласия в наших городах. Тот, кто сейчас выходит на работу, наиболее действенным способом помогает нашему фронту и нашей общей победе. Лозунг дня: "Выйди на работу – помоги фронту, помоги Украине!", - сказал Арестович.
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