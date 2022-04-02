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СБУ: В ночь вторжения враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины

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Спецслужбы нейтрализовали уже более 120 кибератак

СБУ: В ночь вторжения враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины

Фото: LB

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Служба безопасности Украины заявила о том, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины были выявлены и нейтрализованы более 120 мощных кибератак. Наибольшее количество атак пришлось на начало агрессии, тогда Россия хотела уничтожить всю киберзащиту Украины.

Целями были органы власти и военного управления страны. Также удалось предотвратить взлом систем критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ. Оккупанты надеялись использовать их для парализации стратегически важных ресурсов, а также для распространения пропаганды.

По предварительной информации, организовали атаки спецслужбы РФ, а действовали многочисленные хакерские группы. Среди них Sandworm, BerserkBear, APT28, АРТ29, Gamaredon и другие.

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В статье: СБУ война с Россией
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