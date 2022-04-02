СБУ: В ночь вторжения враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины
Спецслужбы нейтрализовали уже более 120 кибератак
Фото: LB
Служба безопасности Украины заявила о том, что с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины были выявлены и нейтрализованы более 120 мощных кибератак. Наибольшее количество атак пришлось на начало агрессии, тогда Россия хотела уничтожить всю киберзащиту Украины.
Целями были органы власти и военного управления страны. Также удалось предотвратить взлом систем критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ. Оккупанты надеялись использовать их для парализации стратегически важных ресурсов, а также для распространения пропаганды.
По предварительной информации, организовали атаки спецслужбы РФ, а действовали многочисленные хакерские группы. Среди них Sandworm, BerserkBear, APT28, АРТ29, Gamaredon и другие.
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