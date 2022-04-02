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В городах и селах Киевской области, которые были под оккупацией, введен комендантский час на три дня

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Первая большая уборка российского мусора

В городах и селах Киевской области, которые были под оккупацией, введен комендантский час на три дня

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов Киевской области, которые находились под российской оккупацией и освобождены украинскими силами обороны, введен усиленный комендантский час.

На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля. В это время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и других общественных местах, передвигаться транспортом и пешком.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк. Он подчеркнул, что сейчас важно убрать последствия российской агрессии – зачистить и разминировать территории. «Не пытайтесь сейчас возвращаться в эти населенные пункты. Жители, оставшиеся дома – не выходите на улицу. Дайте возможность специалистам сделать деблокировку объектов инфраструктуры для того, чтобы мы могли вернуть в общину полноценную жизнь», говорится в официальном сообщении.

Напомним, потерпев неудачу в попытке взять Киев в осаду российские войска убегают на территорию Беларуси.

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В статье: война с Россией
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