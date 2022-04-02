Литва полностью отказалась от российского газа
И считает, что если она смогла, то и все страны Европы смогут
Литва предприняла решительный шаг в сфере энергетики своей страны и призывает членов ЕС последовать ее примеру.
Речь идет о том, что с начала апреля Литва полностью прекратила импорт газа из России. Об этом официально сообщил Министр энергетики Литвы Дайниус Крэйвис.
"С этого месяца российского газа в Литве больше нет. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам без боли разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы сможем это сделать, остальная Европа также сможет это сделать!", - заявил литовский министр.
From this month on - no more Russian gas in Lithuania ????????.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 2, 2022
Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.
If we can do it, the rest of Europe ???????? can do it too!
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