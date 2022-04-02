УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Литва полностью отказалась от российского газа
В тренде

Литва полностью отказалась от российского газа

Общие новости
(1 голосов)

И считает, что если она смогла, то и все страны Европы смогут

Литва полностью отказалась от российского газа

Новина українською

Литва предприняла решительный шаг в сфере энергетики своей страны и призывает членов ЕС последовать ее примеру.

Речь идет о том, что с начала апреля Литва полностью прекратила импорт газа из России. Об этом официально сообщил Министр энергетики Литвы Дайниус Крэйвис.

"С этого месяца российского газа в Литве больше нет. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам без боли разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы сможем это сделать, остальная Европа также сможет это сделать!", - заявил литовский министр.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
02.04.2022 в 19:59
5 балов
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...