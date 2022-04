Литва полностью отказалась от российского газа

Литва предприняла решительный шаг в сфере энергетики своей страны и призывает членов ЕС последовать ее примеру.

Речь идет о том, что с начала апреля Литва полностью прекратила импорт газа из России. Об этом официально сообщил Министр энергетики Литвы Дайниус Крэйвис.

From this month on - no more Russian gas in Lithuania ????????.



Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.



If we can do it, the rest of Europe ???????? can do it too!