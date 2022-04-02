Литва полностью отказалась от российского газа

Литва предприняла решительный шаг в сфере энергетики своей страны и призывает членов ЕС последовать ее примеру.

Речь идет о том, что с начала апреля Литва полностью прекратила импорт газа из России. Об этом официально сообщил Министр энергетики Литвы Дайниус Крэйвис.

"С этого месяца российского газа в Литве больше нет. Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют нам без боли разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы сможем это сделать, остальная Европа также сможет это сделать!", - заявил литовский министр.