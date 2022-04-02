Генштаб: среди российских солдат, базировавшихся у Чернобыля, распространяется паника

Генеральный штаб ВСУ опубликовал вечернюю сводку от 2 апреля, в которой сообщает, что на Сиверском направлении продолжается перемещение подразделений оккупационных войск от государственной границы Украины вглубь территории Беларуси. При этом значительная часть военной техники повреждена и буксируется.

Генштаб отмечает, что среди военнослужащих вооруженных сил рф распространяются панические настроения из-за радиационного облучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне. Населению белорусского пгт Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, отошедшими из загрязненной зоны.

В то же время на Слобожанщине оккупанты заблокировали выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. В поселке Юрьево Сумской области оккупанты проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия.

На Донецком направлении продолжаются попытки противника овладеть Мариуполем, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Оккупанты не имеют успеха, несут потери.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Среди местного населения непризнанного приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой «ПМР» к участию в войне против Украины. На Приморском направлении оккупационными войсками продолжаются фильтрационные меры в временно захваченных населенных пунктах.

Силы обороны продолжают уничтожать войска противника и освобождать украинские территории. Из-за значительных потерь личный состав врага деморализован, что, в свою очередь, влияет на качество выполнения ими поставленных задач.