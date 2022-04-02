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Роман Зозуля с волонтерами приобрели еще 100 касок и бронежилетов для ВСУ

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Разметают все европейские магазины с военной амуницией

Роман Зозуля с волонтерами приобрели еще 100 касок и бронежилетов для ВСУ

Фото: Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Роман Зозуля рассказал о приобретении еще 100 касок и бронежилетов для Вооруженных сил Украины. Ранее он также отправил из Испании две кареты скорой помощи.

"На этих фото еще 100 защищенных жизней. Каски и броники для наших Героев.

Кажется, что украинские волонтеры уже размели все европейские магазины с военной амуницией, но нас это не останавливает – для наших защитников мы найдем все необходимое в любом уголке планеты.

Единство украинцев вызывает восхищение и зависть у всего мира. Украинец – это гордость и сила, рашист – позор и унижение для целых поколений".

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В статье: Роман Зозуля война с Россией
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