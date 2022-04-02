Ермак: ВСУ подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите
Смерть российским оккупантам!
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с главой государства.
После совещания у Президента украинского государства Ермак сделал фото с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным и заявил, что российских оккупантов ждут неприятности.
"Спросите, почему мы улыбаемся? Вооруженные силы подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите сами!", - заявил Ермак.
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Источник:Telegram Андрея Ермака
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Комментарии (3)
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KozakUA (Рівне)
02.04.2022 в 20:27
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palmotron (Бровари)
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
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