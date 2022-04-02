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Ермак: ВСУ подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите

Общие новости
(4 голосов)

Смерть российским оккупантам!

Ермак: ВСУ подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите

Новина українською

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с главой государства.

После совещания у Президента украинского государства Ермак сделал фото с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным и заявил, что российских оккупантов ждут неприятности.

"Спросите, почему мы улыбаемся? Вооруженные силы подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите сами!", - заявил Ермак.

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В статье: война с Россией Андрей Ермак
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Комментарии (3)
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KozakUA (Рівне)
02.04.2022 в 20:27
Зря єрмаку план сюрпризу показали....
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+1
0
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palmotron (Бровари)
02.04.2022 в 20:42
100%
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0
0
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
02.04.2022 в 19:59
Надеюсь деокупация Херсона и Мелитополя
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+3
0

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