Казахстан заявил, что вопреки желанию России, не будет инструментом для обхода санкций

Замглавы Администрации Президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил в интервью Euractiv, что страна не станет рисковать оказаться под санкциями с Россией, и будет соблюдать санкции ЕС и США:

"Главной целью [его визита в Брюссель] конечно же, было обсуждение ситуации с текущим геополитическим кризисом, военных действий, происходящих на Украине, санкций, примененных к российской экономике и финансовой системе, и их последствий для Казахстана, а также путей их смягчения.

Во-вторых, продемонстрировать нашим европейским партнерам, что Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью Экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС.

И в-третьих, обсудить средства расширения нашего сотрудничества с ЕС".

Тимур Сулейменов также заявил:

"Конечно, Россия хотела, чтобы мы были больше на их стороне. Но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем уважать только решения, принятые на уровне Организации Объединенных Наций".