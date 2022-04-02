Украинцы "угостили" полтысячи россиян отравленными пирожками и алкоголем

Главное управление разведки МО Украины рассказывает, что украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами.

По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии рф отравленными пирожками. В результате двое кафиров погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Их текущее состояние – уточняется.

Еще около 500 украинских военнослужащих 3 мотострелковой дивизии рф находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.

В свою очередь, российское командование списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери".