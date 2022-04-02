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Украинцы "угостили" полтысячи россиян отравленными пирожками и алкоголем

Общие новости
(2 голосов)

Борьба против армии оккупанта идет на всех фронтах

Украинцы "угостили" полтысячи россиян отравленными пирожками и алкоголем

Новина українською

Главное управление разведки МО Украины рассказывает, что украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами.

По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии рф отравленными пирожками. В результате двое кафиров погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Их текущее состояние – уточняется.

Еще около 500 украинских военнослужащих 3 мотострелковой дивизии рф находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.

В свою очередь, российское командование списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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grassion (Харьков)
02.04.2022 в 20:39
Проверьте текст " ...500 украинских..."
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