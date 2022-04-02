Украинцы "угостили" полтысячи россиян отравленными пирожками и алкоголем
Борьба против армии оккупанта идет на всех фронтах
Главное управление разведки МО Украины рассказывает, что украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами.
По имеющейся информации, местные жители Изюмского района (Харьковская область) "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии рф отравленными пирожками. В результате двое кафиров погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Их текущее состояние – уточняется.
Еще около 500 украинских военнослужащих 3 мотострелковой дивизии рф находятся в больницах в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.
В свою очередь, российское командование списывает эти случаи на так называемые "не боевые потери".
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