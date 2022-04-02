США во второй раз отменили испытание ракеты, способной атаковать россию

Пентагон объявил об отмене испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Представители ВВС США объяснили свое решение желанием снизить ядерную напряженность. Ранее пуск ракеты Minuteman III планировался на 2 марта, но также был отложен на фоне того, как Россия заявила о приведении своих ядерных силы в состояние повышенной боевой готовности. Тогда в Вашингтоне подчеркнули, что важно, чтобы и Соединенные Штаты, и Россия «помнили о риске просчета и предпринимали шаги для снижения этих рисков».

В то же время в Пентагоне заявляют, что уверены в боевой готовности стратегических сил США. Однако следующие испытания ракеты Minuteman III запланировали на конец года.

МБР Minuteman III, способная нести ядерный заряд, является ключевой частью стратегического арсенала Вооруженных сил США, имеет дальность полета более 9 660 км и может лететь со скоростью примерно 24 000 км/ч. Ракеты подобного рода рассредоточены в укрепленных подземных шахтах.