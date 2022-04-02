Фрайбург - Бавария 1:4. Обзор матча и видео голов
Разгромная победа, но не без проблем
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 28-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила "Фрайбург". Правда, стоит отметить, что поединок не складывался легко для подопечных Юлиана Нагельсманна - все голы гостей в этом матче пришлись на вторую половину встречи.
Бундеслига, 28-й тур
Фрайбург, Европа-Парк Штадион
Голы: Петерсен (63) – Горецка (58), Гнабри (73), Коман (82), Забитцер (90+6)
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