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Фрайбург - Бавария 1:4. Обзор матча и видео голов

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Разгромная победа, но не без проблем

Фрайбург - Бавария 1:4. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 28-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила "Фрайбург". Правда, стоит отметить, что поединок не складывался легко для подопечных Юлиана Нагельсманна - все голы гостей в этом матче пришлись на вторую половину встречи.

Бундеслига, 28-й тур

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Бавария 1:4

Голы: Петерсен (63) – Горецка (58), Гнабри (73), Коман (82), Забитцер (90+6)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Фрайбург
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